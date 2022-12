ÖSV-Biathleten auch im Sprint schwer geschlagen

Die ÖSV-Biathleten haben nach dem vierten Staffelrang im zweiten Einzelrennen der Weltcupsaison in Kontiolahti wieder schlecht abgeschnitten. Wie über 20 km kam auch im Sprint am Samstag kein Österreicher in die Top 30, wodurch die Ausgangslage für die Verfolgung am Sonntag wenig vielversprechend ist. David Komatz wurde mit einer Strafrunde 39. Auch Felix Leitner (44.), Harald Lemmerer (45.) und Simon Eder (47.) fehlten mehr als zwei Minuten auf Sieger Johannes Thingnes Bö.

Olympiasieger Bö triumphierte trotz einer Strafrunde vor seinem fehlerfreien norwegischen Landsmann Sturla Holm Laegreid (+10,5 Sek.). Als Dritter überraschte ohne Strafrunde der Deutsche Roman Rees (+28,8). Für den 29-Jährigen Bö war es inklusive Olympia und Weltmeisterschaften der bereits 56. Einzelerfolg, mit dem er auch in das Weltcupführungstrikot schlüpfte. Am Samstagnachmittag stand in Finnland auch noch der Frauen-Sprint auf dem Programm.

