ÖSV-Hoffnungen erhielten Dämpfer

Die sieglosen fünf Jahre bei Einzelspringen im Rahmen der Vierschanzentournee beendete der diesmal fehlende Daniel Huber 2022 in Bischofshofen. Dass heuer die seit Stefan Kraft 2014/15 andauernde Durststrecke in Sachen Gesamtsieg beendet werden kann, ist sehr ungewiss. Denn eines bestätigen alle im Skisprung-Zirkus: Das Niveau ist so hoch wie schon lange nicht, mit einem Fehler fliegt man gleich weit hinten nach.

Mit Kraft, Daniel Fettner und Michael Hayböck verteilen sich die Hoffnungen auf Spitzenplätze im ÖSV vor dem ersten Bewerb auf jenes Trio, das im Gesamt-Weltcup unter den Top 10 liegt.

Stefan Kraft (3.): Der 29-Jährige kam mit „breiter Brust“, aber leider auch mit einer Erkältung und Kopfweh nach Oberstdorf, musste aus „Energiespar-Gründen“ das erste Training auslassen, belegte in der Quali nur Rang 44 und trifft im K.o.-Duell auf Lokalmatador Karl Geiger. Der Gesundheitszustand war für Krafts Systemischen Coach Patrick Murnig eine bittere Nachricht, denn bis dahin meinte er: „Es macht richtig Spaß. Das erste Mal seit vier, fünf Jahren müssen wir nicht überlegen, was wir körperlich machen oder nicht machen müssen, sondern es geht nur ums Sportliche.“ Kraft selbst war nach Tag eins unzufrieden, aber zuversichtlich, heute wieder fit zu sein. „Es war auf Sparflamme, aber im Wettkampf muss ich den Schalter umlegen.“

Manuel Fettner (6.): Bei der Generalprobe in Engelberg verpasste der 37-Jährige als Zweiter nur knapp seinen ersten Weltcuperfolg. Gelingt dieser bei der Tournee, würde der Tiroler zum ältesten Tagessieger — und in der Folge natürlich auch zum ältesten Gesamtsieger — des Events werden. Das sei ihm ziemlich egal, meinte Fettner im Vorfeld und strotzte vor Selbstvertrauen.„Ich weiß, dass alles möglich ist“, betonte er und sprang in der Quali als bester ÖSV-Adler auf Platz zehn (Duell-Gegner: Domen Prevc/SLO).

Michael Hayböck (9.): Auch der Oberösterreicher erarbeitete sich wieder die lange fehlende Selbstverständlichkeit. Sehr gute Sprünge seien „kein Zufallsprodukt mehr, sondern abrufbar“, betonte der 31-Jährige, der sich mit Platz 13 für den Auftaktbewerb qualifizierte (Duell-Gegner: Alex Insam/ITA). „Es ist extrem cool, in guter Form zur Tournee zu kommen.“ Der erste Tag sei „insgesamt gut gewesen“.