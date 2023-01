ÖSV mannschaftlich gut, aber …

14 Plätze in den Top 10, drei vierte Ränge durch Manuel Fettner in Garmisch, Stefan Kraft in Innsbruck und Michael Hayböck in Bischofshofen, fünf ÖSV-Adler in den Top 10 der Gesamtwertung (Kraft als bester Sechster) — und dennoch bleibt am Schluss die bittere Gewissheit: Um den Sieg können die rot-weiß-roten Skispringer derzeit nicht mitreden.

Wie zuletzt 2019/20 und 2020/21 blieb Österreich an den vier Tournee-Stationen ohne Podestplatz, das Warten auf den ersten Gesamtsieg seit Kraft 2014/15 geht weiter.

Dieser gab sich nach seinem verpatzten „Total-Angriff“ beim letzten Sprung (14.) kämpferisch. „Ich glaube, unsere Zeit kommt noch.“, meinte der Salzburger im Bischofshofener Auslauf.

Hayböck kämpferisch

Dort resümierte auch Hayböck etwas zwiespältig, denn der Oberösterreicher ließ Platz drei im zweiten Durchgang am Schanzentisch liegen. „Ich habe die Kante nicht getroffen, aber wir werden uns das Stockerl wieder zurückerkämpfen.“

Mit seiner Gesamtleistung in Bi’hofen, wo er 2015 seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, und den Sprüngen auf 138,5 bzw. 137 m war er durchaus zufrieden. „Einer meiner besten Wettkämpfe seit langem.“

ÖSV-Trainer Andreas Widhölzl lobte die mannschaftliche Geschlossenheit, wusste aber auch: „Ehrlich, es interessiert nur eins, zwei drei — eigentlich nur der Erste. Da haben wir nicht mitreden können.“

Von Tobias Hörtenhuber