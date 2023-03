ÖSV-Springer auf WM-Großschanze vor Finale im Hintertreffen

Die österreichischen Skispringer sind nach dem ersten Durchgang des WM-Großschanzenbewerbes in Planica im Hintertreffen. Bester ÖSV-Mann war am Freitagabend bei wechselnden Windverhältnissen Daniel Tschofenig an der achten Stelle, mit bereits über neun Punkten Rückstand auf die Medaillenränge. Titelverteidiger Stefan Kraft war als Elfter unmittelbar hinter Jan Hörl nur drittbester Österreicher.

Es führte der Japaner Ryoyu Kobayashi knapp vor dem Slowenen Timi Zajc. Dritter war Weltcupdominator Halvor Egner Granerud. Kraft fehlten mehr als zehn Punkte auf den Norweger. Die weiteren ÖSV-Athleten Manuel Fettner (15.) und Michael Hayböck (16.) lagen noch weiter zurück.

