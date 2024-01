ÖTTV-Bundesliga-Cup: Offener Schlagabtausch am Lissfeld

Österreichs U11-Talent Louis Fegerl kletterte auf den internationalen Thron, führt nach insgesamt vier WTT-Siegen das U11-Ranking an. Damit ist der Wr. Neudorfer Österreichs dritter Weltranglistenerster im Nachwuchs, davor waren auch Julian Rzihauschek (U13) und Andreas Levenko (U21) Weltranglistenerste. In der allgemeinen Klasse war dies bislang nur Werner Schlager nach seinem WM-Titel 2003 gelungen.

Spannendes Wochenende

Mit einem 3:2-Erfolg gegen Sparkasse Salzburg gewann TTC Wr. Neustadt im Vorjahr das ÖTTV-Cup-Finale. Ähnlich knappe Entscheidungen werden auch am Wochenende in Linz erwartet, wobei gleich fünf Mannschaften im Herrenbewerb zum Favoritenkreis zählen.

Neben den Topgesetzten aus Wr. Neustadt werden Herbstmeister SPG Felbermayr Wels, Spk. Salzburg, Gastgeber Linz AG Froschberg und der aktuelle Bundesliga-Dritte Panaceo Stockerau als Titelanwärter gehandelt.

Wesentlich klarer die Rollenverteilung bei den Damen: Zehnfach-Pokal-Sieger Linz wurde erst einmal in der Cup-Geschichte vom Thron gestoßen. Diesmal gehen laut Papierform LZ Linz und Stockerau als erste Verfolger ins Rennen. Für die Linzerinnen ist der Cup gleichzeitig ein Test für das Champions League-Viertelfinale am 31. Jänner gegen St. Quentin.

Gespielt werden der Damen- und Herren-Cupbewerb parallel in der Halle am Linzer Lissfeld, am Samstag ab 9.30 Uhr sind die Damen in den Achtelfinalpaarungen am Ball, die Herren greifen ab 11. 30 Uhr ins Geschehen ein. Die Viertelfinal- und Halbfinalbegegnungen werden ebenfalls noch am Samstag absolviert.

Am Sonntag ab 13 Uhr (live auf ORF Sport Plus) sind die jeweiligen Finalisten an der Platte gefordert.

Zusätzlich werden die Begegnungen im ÖTTV Bundesliga-Cup auf den Internet-Plattformen Laola1, YouTube und TikTok live gestreamt. „Wir wollen möglichst viele Jugendliche für den Tischtennissport begeistern“, erläuterte Bundesliga-Vorsitzender Tarek Al-Samhoury die Internet-Offensive.

Auch die Besucher in der Lissfeld-Halle bekommen einiges geboten, so wird ein international erfolgreiches Jongleur-Duo für eine tolle Show im Rahmenprogramm sorgen, versprach Hausherr Günther Renner vom Veranstalterklub Linz AG Froschberg. Renner hoffte natürlich auf den nächsten Pokalerfolg „seiner“ Damenequipe, die erst im möglichen Finale die angeschlagene Sofia Polcanova einsetzen würden.

Die Europameisterin wird bereits am Montag in Doha erwartet, beim dortigen WTT Star Contender werden ab 8. Jänner mehr als 200.000 Euro an Preisgeld ausgespielt.

Von Andy Hörhager