ÖTV-Ass Grabher steht in Rabat im Viertelfinale

Julia Grabher steht beim Tennis-Sandplatzturnier im marokkanischen Rabat im Viertelfinale. Die 26-jährige Vorarlbergerin besiegte am Mittwoch die um sieben Jahre ältere Türkin Cagla Büyükakcay mit 6:1,7:6(4) und erreichte erstmals seit April 2022 bei einem WTA-250-Event wieder die Runde der besten Acht. Die Weltranglisten-74. trifft nun auf die topgesetzten Italienerin Martina Trevisan, die Jana Fett aus Kroatien mit 7:5,7:5 bezwang.

Grabher übernahm auf dem Platz sofort das Kommando und nahm Büyükakcay, der aktuellen 263 im Ranking, zwei Mal den Aufschlag ab. Nach 37 Minuten war der erste Satz in trockenen Tüchern. Der zweite Durchgang gestaltete sich wesentlich mühsamer: Die Dornbirnerin geriet schnell mit 0:3 in Rückstand, machte anschließend vier Spiele in Folge und wehrte beim Stand von 5:6 zwei Satzbälle ab. Im Tiebreak behielt Österreichs Nummer eins die Nerven und verwertete nach 1:49 Stunden ihren zweiten Matchball.

„Der erste Satz war souverän, da habe ich so gespielt, wie ich mir das vorstelle. Den zweiten habe ich anfangs komplett verschlafen, in Folge aber gut reagiert“, bilanzierte Grabher nach der Partie via Facebook zufrieden. Mit der ungewohnten Favoritenrolle auf der WTA-Tour habe sie umgehen können. „Es war phasenweise schon eine gewisse Anspannung zu spüren.“ Umso mehr freue sie sich über das Weiterkommen, so die Vorarlbergerin.

Für Grabher geht es bei ihrer Generalprobe für die French Open nun um das erstmalige Erreichen eines Halbfinales auf dieser Turnierebene. In den Weg stellt sich die 29-jährige Trevisan, die sich derzeit im Ranking an der 26. Stelle befindet. Die beiden haben auf WTA-Ebene noch nicht gegeneinander gespielt.