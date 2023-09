Österreichs Davis-Cup-Team, das am vergangenen Wochenende in Schwechat eine 1:3-Niederlage gegen Portugal erlitten hat, kennt bereits seinen nächsten Gegner. Im Kampf um den Erhalt in der Weltgruppe I trifft die Mannschaft von Kapitän Jürgen Melzer Anfang Februar auswärts auf Irland. Das ÖTV-Team ist in jedem Fall haushoher Favorit, figuriert doch der beste Mann der Iren, Osgar O’Hoisin, aktuell auf Platz 867.

