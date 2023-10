Ofner scheitert im Tokio-Achtelfinale an Auger-Aliassime

Tennisprofi Sebastian Ofner ist beim ATP-500-Turnier in Tokio im Achtelfinale ausgeschieden. Österreichs Nummer eins musste sich dem Kanadier Felix Auger-Aliassime (ATP-17.) am Mittwoch glatt in zwei Sätzen mit 4:6,1:6 nach 1:35 Stunden geschlagen geben. Der 27-jährige Steirer, in der Weltrangliste derzeit auf Platz 47, könnte im nächsten ATP-Ranking allerdings weiter nach oben klettern und seine Bestmarke verbessern.

„Ich habe jetzt die 1.000-Punkte-Marke geknackt und es schaut gut aus, dass ich am Ende des Jahres in den Top 50 bin. Das ist ein wirklich gutes Jahr“, sagte Ofner. Die Asien-Reise habe sich mit dem Semifinale in Kasachstan, der 2. Runde in Shanghai sowie dem Achtelfinale in Tokio ausgezahlt. „Ich habe gute Matches gespielt und viel dazugelernt.“

Im ersten Duell gegen den an Nummer acht gesetzten Auger-Aliassime startete Ofner in beiden Sätzen mit einem gewonnenen Break. Allerdings kämpfte sich der ehemalige Weltranglisten-6. jeweils umgehend zurück. Den ersten Satz musste Ofner nach einer Stunde abgeben, nachdem der wegen einer Wette erblondete rot-weiß-rote Hoffnungsträger im letzten Game drei Satzbälle abgewehrt hatte.

„Das Match war eineinhalb Sätze lang auf einem wirklich guten Niveau. Dann bin ich ein bisschen weggebrochen“, erklärte Ofner, der am Donnerstag nach Österreich zurückkehrt und in der kommenden Woche bei den Erste Bank Open in Wien dank einer Wildcard im Hauptfeld aufschlagen wird. „Jetzt freue ich mich schon mega auf Wien, auch wenn das Turnier richtig gut besetzt ist. Wir werden sehen, was dabei rauskommt.“