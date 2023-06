Ohne Druck, aber mit harten Schlägen

Nach dem Meistertitel mit den Oberbank Steelvolleys Linz-Steg erlebt Emma Hohenauer dieses Wochenende das nächste Highlight ihrer noch jungen Karriere. Die 17-jährige Angreiferin spielt mit dem ÖVV-Nationalteam beim Final4 in Graz um den Aufstieg in die Golden League. „Die Vorfreude ist schon riesig“, meinte sie vor dem heutigen Duell (20.20/live ORF Sport +) gegen Montenegro. Im Finale würde einen Tag später der Sieger aus Portugal und Estland warten. In der Gruppenphase feierte Hohenauer ihre Premiere im A-Nationalteam, war einmal sogar Topscorerin. „Roli (Schwab, Teamchef) hat mir voll viel Vertrauen gegeben, es war eine coole Erfahrung.“ Im Final4 wird sie eher von der Bank kommen.

Doppelte Reifeprüfung

Diese Rolle hatte „Emma the hammer“, wie der Spitzname im Klub ob ihrer harten Schläge lautet, auch bei den „Steelgirls“ inne. Und nächste Saison? „Ich versuche dem Team möglichst gut zu helfen und hoffe auf viele Spielminuten. Ich mache mir aber nicht mega viel Druck.“ Ziel sei vor allem die Weiterentwicklung in Sachen Konstanz „in allen Bereichen“. Fix ist, dass die ehrgeizige Niederösterreicherin 2023/24 neben der sportlichen Prüfung, mit der Matura auch eine schulische haben wird. Dazu pendelt Hohenauer weiterhin täglich mit dem Zug von St. Pölten nach Linz. Nach der Reifeprüfung soll ein Studium und der Weg zum Profi folgen — ob in der Halle oder am Sand, ließ der ehrgeizige Youngster offen, meinte schmunzelnd nur so viel: „Ich sehe mich sehr viel Zeit mit Volleyball verbringen.“

Vor den ÖVV-Frauen spielen übrigens auch die Männer in Graz ihr Silver-League-Halbfinale gegen Lettland (17.35/live ORF Sport +).

Von Tobias Hörtenhuber