Olympia: Diessl über 110 m Hürden mit zweiter Chance im Hoffnungslauf

Hürdensprinter Enzo Diessl hat am Sonntag bei den Olympischen Spielen in Paris den direkten Aufstieg in das Semifinale verpasst. Der Steirer wurde in seinem Vorlauf über 110 m Hürden im Stade de France in 13,63 Sek. Sechster, nur die ersten drei jedes Laufes sowie die weiteren drei Zeitschnellsten kamen auf Anhieb weiter. Auf Diessl und die anderen warten die Hoffnungsläufe am Dienstag (ab 10.50 Uhr).

Guter Start, ausbaufähige Zeit

Mit 20 Jahren der Jüngste im Feld und seit heuer über die Erwachsenen-Hürden im Einsatz, erwischte der U20-Europameister von 2023 einen guten Start. „Es war okay, ich bin bis zur vierten, fünften Hürde relativ gut gelaufen, danach aber etwas zu schüchtern. Da hat ein bisschen der Druck gefehlt, auch der Druck von den anderen“, sagte der Steirer. „Ich bin zufrieden. Die Zeit ist nicht grottenschlecht, sie ist ausbaufähig, ich bin besser in Form als das.“

Ob sich das Weiterkommen in das Feld der Top 24 über die Hoffnungsläufe ausgehen kann? „Ich weiß, wo diese zwei Zehntel drinnen sind. Ich sehe es realistisch, einen guten Lauf hinzulegen. Ich sehe es realistisch, eine 40 zu laufen, eine 45. Ich sehe es realistisch, meine PB zu attackieren.“ Seine persönliche Bestzeit steht seit heuer bei 13,40 Sek. – am Sonntag reichten 13,43 für den Direktaufstieg. Diessl landete an 29. Stelle unter 40 Teilnehmern.