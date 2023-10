Olympia-Flair erfasst den Traunsee

Der Kitefoil Grand Prix Traunsee ist auch 2023 Teil der World Series. Die insgesamt vier Stopps umfassende Kampagne startet auch heuer in Oberösterreich.

Der Herbst-Slot von Donnerstag bis Sonntag soll perfekte Bedingungen für die neo-olympische Disziplin bringen, in der sich rund 30 Sportler messen. Kitefoil ist damit die einzige olympische Segel-Sportart, die eine international top-besetzte Regatta in Österreich austrägt. Das Teilnehmerfeld ist auch in diesem Jahr auf die absolute Elite rund um Weltmeister Max Maeder (SGP) und Lauriane Nolot (FRA) begrenzt.

Heimische Asse am Start

Der österreichische Segel-Verband besetzt das Event mit seinen Topstars Alina Kornelli und Valentin Bontus. Der Niederösterreicher katapultierte sich mit Rang vier bei der WM in die Riege der weltbesten Racer, holte damit auch den Quotenplatz für die Olympischen Spiele.

Kornelli, vor einer Woche Achte bei der EM, scheiterte zweimal knapp am Limit für die Spiele in Paris 2024. Vergangenes Jahr überzeugte die 23-Jährige am Traunsee mit Rang fünf. Das Salzkammergut ist bereits zum dritten Mal Schauplatz der höchsten Rennserie der Formula Kite-Klasse.

Dabei wird die Medal-Series erstmals im neuen Format ausgetragen. Der Schlusstag startet nämlich mit zwei Semifinal-Gruppen, wovon jeweils ein Athlet das Finale der Top 4 erreicht.