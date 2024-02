Olympia-Gold von legendärem Sportler brachte 441.000 Dollar ein

Sein Rekordsatz bei den Olympischen Spielen in Mexiko 1968 gilt als „Jahrhundertsprung“ – nun hat US-Weitspringer Bob Beamon seine damit gewonnene Goldmedaille versteigert.

Bei der Auktion bei Christie’s in New York am Donnerstag legte der neue Besitzer 441.000 US-Dollar (406.939) auf den Tisch. Angaben zur Identität des Käufers der Goldmedaille wurden vom Auktionshaus nicht gemacht.

Beamon hatte bei den Olympischen Sommerspielen 1968 in Mexiko mit seinem Weitsprung auf 8,90 Meter den wohl spektakulärsten Weltrekord der Sportwelt erzielt. Dieser hielt mehrere Jahrzehnte und wurde erst 1991 gebrochen.

Allerdings nicht, wie damals erwartet worden war, von Carl Lewis, der in seiner Karriere 64 Mal unter regulären Bedingungen über 8,50 Meter sprang und damit so oft wie kein anderer. An den 8,90 Metern biss der neunfache Olympiasieger, davon vier Mal im Weitsprung, sich aber die Zähne aus.

8,79 lauteten seine Bestmarke – outdoor wie indoor, was wenigstens Hallenweltrekord bedeutete. Bis zu jenem legendären WM-Wettkampf am 30. August 1991. Lewis startete mit 8,68 Meter, übertrat beim zweiten Sprung, ehe er beim dritten 8,83 und beim vierten 8,91 – allerdings mit zu viel Rückenwind – in den Sandkasten setzte.

Ein gewisser Mike Powell kommt da nicht zunächst heran, er steht bei 8,54 Meter, ehe er im fünften Anlauf den Sprung seines Lebens ablieferte. 8,95 Meter: Weltrekord! Der bis heute und damit schon länger, als jener von Beamon, Bestand hat.

Denn Lewis versucht zu kontern, 8,87 und 8,84 Meter sind aber zu wenig. Die beste Serie seiner Karriere reicht damals nur zu WM-Silber. „Es war die größte Niederlage meiner Karriere“, sollte er später einmal zu Protokoll geben.

P.S.: Warum Beamon die Medaille nun ersteigerte, wurde nicht bekannt. “Es ist Zeit für mich, die Medaille weiterzugeben“, hatte der 77-Jährige lediglich vor der Auktion gesagt: „Eine Auktion ist eine herausragende Art, die Medaille der Öffentlichkeit zu präsentieren.“