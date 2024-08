Olympischer Überflieger Bontus beim KiteFoi-GP am Traunsee

In den Weltcup-Bewerben ist mit Alina Kornelli (SC Kammersee) auch eine Lokalmatadorin am Start

Das Salzkammergut ist bereits zum vierten Mal Schauplatz der KiteFoil World Series. Die insgesamt drei Stopps umfassende Rennserie startet auch heuer in Oberösterreich, von Donnerstag bis Sonntag finden die Rennen statt. Das hochkarätige Herren-Teilnehmerfeld wird von Olympiasieger Valentin Bontus angeführt. Der 23-Jährige gewann die Olympia-Premiere der Formula-Kite vor Marseille.

„Nach dem Olympiasieg und den Feierlichkeiten hatte ich die letzten Tage die Möglichkeit, alle Emotionen und Eindrücke in Ruhe einzuordnen und zu verarbeiten. Ich bin so unfassbar dankbar, diesen Sport ausüben zu dürfen, diese Momente zu erleben und so viele großartige Menschen an meiner Seite zu haben.

Die Events am Traunsee sind immer besonders. Die Kulisse ist beeindruckend, die Organisation top, wir Athleten fühlen uns vor Ort richtig wohl. Hier hat meine Reise begonnen und die setze ich nun fort: egal ob man es als ersten Start nach dem Olympiasieg bezeichnet oder als Kick-Off für Los Angeles 2028, ich freue mich darauf, wieder Rennen zu bestreiten.

Wenn es am Traunsee Wind hat, dann ist es ein Traum. Und ich bin zuversichtlich, dass es ein großartiger Event wird,“ hoffte Bontus vor dem Upper Austria KiteFoil Grand Prix. Der Athlet vom Yacht Club Podersdorf kommt nun zum vierten Mal in Folge an den Traunsee, im letzten Jahr holte der Niederösterreicher Rang sieben.

Gute Erinnerungen

In der Formula Kite-Damenkonkurrenz geht mit Alina Kornelli ein weiteres OeSV-Aushängeschild an den Start. Für die Athletin vom SC Kammersee ist der Event ein „Heimspiel in Oberösterreich“. Die 24-Jährige beendete ihre erste Olympia-Regatta , bei der nur sechs von 16 Rennen ausgetragen werden konnten, auf dem elften Platz, verpasste die Medal-Series nur um zwei Punkte. Im Vorjahr landete Kornelli beim Traunsee-Event auf Platz vier.

Profs-Geschäftsführer Christian Feichtinger: „Die spektakulären Kite-Bilder von den Olympischen Spielen sind um die Welt gegangen. Es zeigt, in welche Richtung sich der Segelsport entwickelt. Dieser Trendsport passt sehr gut in unsere Region, ist somit eine hervorragende Werbung für das Salzkammergut und ganz Oberösterreich. Wir freuen uns ganz besonders, den frischgebackenen Olympiasieger Valentin Bontus – der am Traunsee seine ersten Rennen bestritten hat – und das oberösterreichische Aushängeschild Alina Kornelli wieder am Traunsee begrüßen zu dürfen.“