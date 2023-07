OÖ-Ass lässt sich nicht bremsen

Leichtathletik: Lackner trotzt Schock-Diagnose und greift bei U23-EM an

Von Donnerstag bis Sonntag steigt im finnischen Espoo die U23-EM. Der Österreichische Leichtathletik-Verband entsendet 25 Athleten (ÖLV-Rekord), vier davon aus OÖ:

Lena Lackner: Für das ATSV-Linz-Ass rückte der Sport zuletzt in den Hintergrund, wurde im Frühjahr Multiple Sklerose diagnostiziert. „Bei einem Schub betrifft es die Sicht, wodurch ich große Probleme mit Schwindel und Übelkeit habe“, erklärte die 21-Jährige auf Instagram und greift als Staatsmeisterin des Vorjahres über 100 m Hürden an. „Ich bin stolz, bei der U23-EM am Start zu stehen und mir selbst zu zeigen, dass ich das jetzt auch hinbekomme.“

Leo Köhldorfer: Das 400-m-Hürden-Finale der besten Acht ist das Ziel des vierfachen Staatsmeisters. Auch wenn zwölf schnellere Athleten gemeldet sind, ist es dem ULC-Linz-Akteur zuzutrauen. „Die Form stimmt“, betonte der 22-Jährige.

Final-Chancen und Debüt

Endiorass Kingley: Als U20-WM-Fünfter und U20-EM-Vierter kann das TGW Zehnkampf-Union-Multitalent auch in der U23 bestehen und steigert er seine persönliche Bestleistung (15,84 m), ist das Dreisprung-Finale realistisch.

Klaus Grünbart: Mit der 4×100-m-Staffel (Grünbart, Pullnig, Pacher und Waroschitz) löste der LAG-Ried-Sprinter im Juli in Rif (40,44 sec.) das U23-EM-Ticket und feiert in Finnland sein Debüt auf der großen Nachwuchs-Bühne. DaGr