OÖ-Asse als Hoffnungsträger

Erstmals seit 2016 fehlt Matthias Mayer bei der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel. Mit seinem plötzlichen Rücktritt hinterließ der Kärntner eine große Lücke im österreichischen Ski-Team, wie auch Vincent Kriechmayr bestätigte: „Er hat uns alle besser gemacht, vor allem mich“, sagte der Oberösterreicher, der nun als neuer Team-Leader gilt, sich selbst aber nicht in dieser Rolle sieht. „So etwas wie einen Leitwolf gibt es bei uns nicht“, meinte der 31-Jährige.

Fakt ist jedoch, dass sich aus dem ÖSV-Abfahrtsteam nur Kriechmayr im Weltcup in die Siegerliste eintragen konnte. Heuer gilt er als wohl einziger Anwärter aus dem rot-weiß-roten Sextett, der Topfavorit Aleksander Aamodt Kilde gefährlich werden kann.

Wenngleich Kriechmayr selbst vor dem zweiten Training am Donnerstag (11.30, live ORF 1) die Erwartungen nicht zu hoch hängen wollte: „Das wäre schön, aber meine letzten Kitzbühel-Ergebnisse waren jetzt nicht vielversprechend, dass ich mit einem Sieg rechnen kann“, verwies er auf seine bescheidene Bilanz mit den Rängen 13, 13, 17 und 9 in den vergangenen vier Abfahrten auf der Streif. Erst einmal, im Jahr 2020, fuhr Kriechmayr als Zweiter aufs Podest.

„Ich glaube, er hat da eine Rechnung offen“, meinte ÖSV-Rennsportleiter Marko Pfeifer, der überzeugt ist: „Vinc kann mit ihm (Kilde, Anm.) mithalten.“

Speed-Team im Umbruch

Pfeifer sieht das Speed-Team derzeit in einer Umbruchphase. Man habe Kriechmayr, der Rennen gewinnen könne, Daniel Hemetsberger könne ums Podium fahren und Otmar Striedinger fahre um Plätze. „Punkt. Wir müssen das jetzt als Chance sehen, die jungen Leute einzusetzen.“

Kriechmayrs OÖ-Kollege Hemetsberger hat jedenfalls gute Erinnerungen an Kitzbühel. Der Nußdorfer erzielte im Vorjahr als Dritter sein bestes Karriereergebnis, das er nur in dieser Saison mit Rang zwei in Lake Louise übertraf.

Mit Debütant Andreas Ploier könnte sich noch ein dritter Oberösterreicher in der ersten Abfahrt am Freitag (11.30) die Piste hinunterstürzen, er kämpft mit Felix Hacker, Manuel Traninger und Stefan Rieser um den sechsten Startplatz neben Kriechmayr, Hemetsberger, Striedinger, Stefan Babinsky und Julian Schütter.