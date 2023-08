OÖ-Asse stehen fit am WM-Start

Die Leichtathletik-Asse von der Linzer TGW Zehnkampf-Union, Sarah Lagger und Susanne Gogl-Walli sind bereits am Startwochenende bei der WM in Budapest (HUN) im Einsatz. „Das ist eh gut, dann habe ich weniger Zeit nervös zu sein“, meinte Lagger schmunzelnd, die am Samstag im Siebenkampf ihre WM-Premiere in Angriff nimmt.

Die 23-jährige Kärntnerin hat ihre Rückenverletzung sowie ihre Sprunggelenksprobleme mit kluger Belastungssteuerung und „Imitationen“ überwunden und steht — im Gegensatz zu Olympiasiegerin Nafissatou Thiam, die verletzungsbedingt verzichten muss — fit an der Startlinie.

Lesen Sie auch

Uralt-Rekord im Visier

„Das ist im Mehrkampf schon die halbe Miete. Es ist zwar bereits mein vierter Siebenkampf in diesem Jahr, aber ich bin physisch und mental bereit dafür“, betonte die U20-Weltmeisterin von 2016, die mit ihrem Bydgoszcz-Sieg erst ganz spät das WM-Ticket löste und ergänzte: „Mein Ziel ist ein besserer erster Tag als in Polen und dann will ich natürlich meine Saisonbestleistung angreifen.“

Teamkollegin Gogl-Walli gibt indes am Sonntag im 400-Meter-Vorlauf Gas. „Das Semifinale ist das realistische Ziel, das Finale wäre ein Wunder“, meinte die 27-jährige Linzerin, die bei den letzten drei Großereignissen (Olympia, EM und WM) immer das Halbfinale erreichte und den österreichischen 400-Meter-Rekord von Karoline Käfer (50,62 s/1977) im Visier hat.

„Den beobachte ich schon länger. Aktuell fehlen mir noch 25 Hundertstel, aber natürlich ist es ein großer Traum von mir diese Zeit oder noch schneller zu laufen“, so Gogl-Walli, die auch noch über 200 m startet.

Von Daniel Gruber