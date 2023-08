OÖ-Aufschlag zur Faustball-Heim-EM

„Unser Minimalziel ist der Finaleinzug, aber natürlich nehmen wir vor Heimpublikum Gold ins Visier“ — Österreichs Faustball-Frauen unter der Leitung von Teamchefin Karin Azesberger starten am Freitag optimistisch in die Europameisterschaft in Grieskirchen.

Auf das rot-weiß-rote Team — besteht komplett aus OÖ-Spielerinnen — warten in der Vorrunde die Schweiz (12.45 Uhr), Serbien (15.45) sowie Deutschland (18). Zudem haben die heimischen Frauen eine sehr starke Bilanz vorzuweisen, standen sie zuletzt sieben Mal in Folge im EM- Endspiel und triumphierten 2011, 2012 sowie 2013.

Nach der Frauen-WM 2021 rüstet sich Grieskrichen erneut für ein Faustball-Fest, das auch einen enormen Einfluss auf die regionale Wirtschaft hat. „Wir erwarten insgesamt 2500 Besucher und bei der WM erwirtschafteten wir laut ‘SportsEconAustria’ eine Wertschöpfung von 700.000 Euro in der Region“, erklärte Joachim Mayer, der wie bei der EM 2016 wieder als Organisations-Chef die Fäden zieht.