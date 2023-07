OÖ-Duo debütiert auf EM-Bühne

Im spanischen Banyoles haben sich seit Dienstag acht rot-weiß-rote Triathlon-Talente den Feinschliff für die Jugend-EM geholt. „Es ist richtig cool mit dem Kader unterwegs zu sein“, meinte Jan Gaberc, der mit Bettina Ecker und Landestrainer Lukas Abpfolter die OÖ-Fahne beim Nachwuchs-Großereignis hochhält.

Am Donnerstag (19.04) wird es für den 16-jährigen Steyrer im zweiten von drei Halbfinali ernst. „Ich bin gut in Form und mit dem entsprechenden Rennverlauf ist auch das A-Finale (Top 30/Anm.) realistisch“, geht der amtierende Jugendmeister optimistisch in das Rennen über 300 m Schwimmen, 6,6 km Radfahren sowie 1,8 km Laufen.

Lesen Sie auch

„Werde richtig Gas geben“

Der Kurs sollte Gaberc als starker Schwimmer in die Karten spielen, lässt die beinahe komplett flache Radstrecke nämlich kaum Attacken zu, womit die erste Gruppe sehr wahrscheinlich zusammen in die zweite Wechselzone kommen wird. Ein Rennszenario, das der Athlet vom Tri Team Kaiser noch bestens in Erinnerung hat, lief er so vor einem Monat in Kitzbühel zum Titel — für die direkte Final-Qualifikation muss er nun unter die besten Neun.

Auch Ecker blickt freudig in Richtung ihrer heutigen Premiere (20) auf der großen Nachwuchs-Bühne. „Ich freue mich, Österreich vertreten zu dürfen und werde richtig Gas geben“, betonte die 15-jährige Welserin.

„Ich bin schon richtig gespannt auf das Rennen, mit dem starken Starterfeld und der kurzen Strecke.“ Unter Europas 84 schnellsten weiblichen Triathlon-Talenten visiert Ecker einen Platz im B-Finale (31. bis 60.) an. „Das ist auch ziemlich realistisch.“

Von Daniel Gruber