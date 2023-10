OÖ-Geschwister auf der WM-Bühne

Wasserski-Elite tummelt sich in Florida — Debüt trotz gebrochenem Finger

Seit über einer Woche bereitet sich die Linzerin Nicola Kuhn in Florida, dem „Zentrum des Wasserskisports“, final auf die WM vor. „Es herrschen einfach über das ganze Jahr perfekte Bedingungen“, betonte die 24-Jährige, die mit der heutigen Slalom-Qualifikation in ihre zweiten globalen Titelkämpfe startet.

„Bei meiner ersten WM war ich 16. im Trick. Mit einem ähnlichen Ergebnis wäre ich zufrieden, das Finale der Top 12 ein Traum, aber eher unrealistisch“, erklärte Kuhn, die am Freitag die Quali in ihrer Paradedisziplin bestreitet, in der sie zuletzt sensationell zwei Mal EM-Bronze einfuhr.

Lesen Sie auch

TopTalent-Gala nach WM

In Florida steigt die bisher größte WM, eine enorme Dichte inbegriffen. „Es sind so viele Vorbilder von mir da und mit diesen gemeinsam am Start zu stehen, ist ein Wahnsinn“, veranschaulichte Kuhn, die genauso wie ihr Bruder Dominic einst beim VOLKSBLATT TopTalent siegte.

Nun sind die beiden auf der größten Bühne angekommen, feiert der frisch gebackene U21-Trick-Europameister seine WM-Premiere. Und das trotz eines gebrochenen Zeigefingers. „Slalom fahre ich nicht, aber Sprung und Trick gehen“, meinte Dominic, der sich im College in Louisiana schon bestens eingelebt hat. „Es gefällt mir extrem gut und ist genau meines.“

Während Dominic in den USA bleibt, geht es für Nici gleich nach der WM zurück in die Heimat, wartet schließlich die Uni sowie die große TopTalent-Ehrung. „Auf die Gala freue ich mich schon sehr. Mein Freund Georg (Enzenberger, Profi-Triathlet/Anm.) kommt auch mit“, so die Jus-Studentin.

Von Daniel Gruber