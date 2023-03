OÖ-Ligist als „Managerschmiede“

Kaum hat sich ein Sportdirektor bei Fußball-OÖ-Ligist Oedt so richtig eingearbeitet, folgt auch schon wieder der Absprung in eine höhere Liga. Das könnte der „Managerschmiede“ aus Traun nun auch bei Gerald Baumgartner drohen, der aktuell die wohl besten Karten auf die Nachfolge von Tino Wawra als Sportchef beim Zweitligist FC Blau-Weiß Linz hat.

Gespräche laufen

Der 58-Jährige bestätigte gegenüber dem VOLKSBLATT ein erstes Gespräch am Mittwochabend, möchte sich aber zum Stand der Verhandlungen nicht äußern. Bei einem Abgang würde sich Baumgartner in bester Gesellschaft wissen, hatte Oedt schon in der Vergangenheit prominenten Kollegen einen Karriere-Boost verliehen.

Lesen Sie auch

Marcel Ketelaer: Aus Traun schaffte der Deutsche 2016 den Sprung zu St. Pölten, ist aktuell Sportchef bei Zweitligst Admira.

Stefan Reiter: Heuerte 2017 bei Oedt an, ehe er Blau-Weiß Linz sanierte und nun seine Pension genießt.

Radovan Vujanovic: 2019 startete der Serbe in Oedt die Karriere als Funktionär, 2021 folgte der Wechsel zum LASK, heute ist er dort Sport-Geschäftsführer.

„Das ist für unseren Verein eine echte Auszeichnung“, erklärte Oedt-Präsident Franz Grad.

Von Christian Baumberger