OÖ-Medaillenspiele in Jerusalem

U20-EM: Zehnkampf-Silber für Lasch — Kamenschak wieder am Podest

OÖ-Talent Matthias Lasch krönte zwei beeindruckende Wettkampftage und sicherte sich bei der U20-Europameisterschaft in Jerusalem (ISR) die Silbermedaille im Zehnkampf. Von Rang neun aus startete der 18-jährige Scharnsteiner in die letzten fünf Disziplinen, lieferte gleich in vier davon persönliche Bestleistungen ab — 110-Meter-Hürden, Diskus, Stabhoch und 1500 Meter — und mit 8052 Punkten (ÖLV-U20-Rekord) durchbrach das Talent der TGW Zehnkampf-Union auch erstmals die 8000er Schallmauer.

„Geniale Erfolgsbilanz“

Nur wenige Minuten nach den Zehnkampf-Jubelszenen startete Kevin Kamenschak in sein zweites Finale bei diesen Titelkämpfen und das Ass vom ATSV Linz sicherte sich, nach Silber über 1500 Meter, sensationell sein zweites Edelmetall. Über die 5000 Meter lief Kamenschak souverän zu Bronze.

„Eine geniale Erfolgsbilanz“, durfte OÖLV-Präsident Roland Werthner gleich über vier OÖ-Medaillen bei diesem Nachwuchs-Großereignis jubeln.