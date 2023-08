OÖ-Profi Stammgast in Kitzbühel

Beim 3. Radmarathon in der Gamsstadt visiert Kaufmann die Top fünf an

Nach den intensiven Rennen unter anderem bei der Salzkammergut-Trophy (2. Platz/209 km mit 7008 Höhenmetern) oder der Race Around Austria Challenge (4./560 km mit 6500 hm) regenerierte OÖ-Radprofi Lukas Kaufmann die letzten Tage beim Wandern.

„Das war enorm wichtig und ich bin sehr gut erholt“, betonte der 29-Jährige, der sich am Samstag in der Früh auf den Weg zum 3. Kitzbüheler Radmarathon macht. „Damit ich für den Start am Sonntag um 6.30 Uhr gut ausgeschlafen bin“, meinte der Kronstorfer grinsend.

Prominenter Starter

Da Kaufmann bereits bei den ersten beiden Auflagen am Start war, weiß er, was ihn auf der 216 Kilometer langen Strecke, gespickt mit 4600 Höhenmetern, erwartet.

„Bei der Premiere war ich Vierter, im Vorjahr Achter und nun ist ein Platzierung unter den besten Fünf mein Ziel“, erklärte der Ultraradfahrer, der sich besonders auf den langen Schlussanstieg aufs Kitzbüheler Horn freut. „Der kommt mir sehr entgegen. Da fahren alle ohne jede Taktik einfach was geht.“

Unter den mehr als 800 Teilnehmern scheint auch ein Ex-Tour-de-France-Sieger auf. Der Luxemburger Andy Schleck (38) ist nicht nur Europabotschafter dieses Events, sondern sagte auch seinen Start an. „Das ist natürlich richtig cool und ich hoffe, dass ich lange mit ihm mitfahren kann“, so Kaufmann.

Von Daniel Gruber