OÖ-Rad-Asse nehmen Meistertrikot ins Visier

Österreichs Straßenradsport-Elite hat bei den nationalen Titelkämpfen ein hartes Programm vor sich, wartet heute das Zeitfahren im Tiroler Erpfendorf, bevor es am Sonntag den attraktiven Rundkurs mit Schlussanstieg in den Ybbstaler Alpen (NÖ) zu bewältigen gilt. „Entweder ists flach und unspektakulär oder steil und geil“, so beschrieb Titelverteidigerin Christina Schweinberger, die neben ihrer Fenix-Teamkollegin Carina Schrempf und Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer, erneut zu den großen Favoritinnen zählt, ihre ersten Eindrücke von der Strecke. Die Tirolerin gewann im Vorjahr, genau wie OÖ-Ass Felix Großschartner (Bild) das Double, bestehend aus Zeitfahren und Straßenrennen.

„Kaum vorherzusagen“

Bei den Herren stehen vor allem im Kampf gegen die Uhr, aufgrund des Ausfalls vom Waldinger Rainer Kepplinger (Schlüsselbeinbruch), die Chancen für Großschartner sehr gut das begehrte rot-weiß-rote Meistertrikot zu verteidigen.

Im Straßenrennen ist der Favoritenkreis, auch wenn der bei der Tour de Suisse stark gefahrene Felix Gall verzichtet, sehr groß. „Ich denke man muss fast auf jedes erdenkliche Szenario gefasst sein. Den Rennverlauf vorhersagen kann man kaum“, erklärte Michael Gogl, der mit seinem Alpecin-Teamkollegen Tobias Bayer ein brandgefährliches OÖ-Duo darstellen wird. DaGr