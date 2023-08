OÖ-Rad-Talent nicht zu bremsen

Das Talent wurde Valentin Hofer, durch seinen Vater und Ex-Straßenradprofi Thomas Mühlbacher bereits in die Wiege gelegt, doch durch intensive, vielseitige und jahrelange Trainingsarbeit fühlt sich der 16-jährige aus Maria Schmolln auf so gut wie allen Terrains sehr wohl. „Zurzeit macht mir das Mountainbiken etwas mehr Spaß, aber ich lasse mir einen möglichen Wechsel auf die Straße für die Zukunft noch offen“, erklärte Hofer, der in den letzten Wochen sensationelle MTB-Erfolge einfuhr.

„Alles richtig gemacht“

Der HAS-Schüler sicherte sich erst beim Europäischen Olympischen Jugendfestival (EYOF) in Maribor (SLO), trotz Sattelbruch Bronze, ehe er in Lucca in der Toskana (ITA) zum U17-EM-Titel im Short-Track-Rennen fuhr. „Es ist unglaublich und nach dem Sturz sowie Platz vier im Team vom Vortag ein Riesenerfolg“, jubelte das rot-weiß-rote Talent, das sich im Zielsprint hauchdünn gegen Landsmann Anatol Friedl durchsetzte und sich nun das Trikot des Europameisters überstreifen darf. „Das zeigt, dass wir in der Vergangenheit alles richtig gemacht haben und das Training voll aufgegangen ist.“

Von Daniel Gruber