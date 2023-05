OÖ-Schwestern starten in ihre erste gemeinsame volle Saison

Die internationale Saison im Flachwasser-Kanu bietet heuer fünf Höhepunkte. Neben den als EM ausgeschriebenen European Games in der zweiten Juni-Hälfte in Polen und den Weltmeisterschaften in der zweiten August-Hälfte in Dusiburg wird diese Woche in Szeged, Ende Mai in Poznan und Ende August in Paris um Weltcup-Podestränge gepaddelt. Für Österreich sind primär die OÖ-Schwestern Ana Roxana und Adriana Lehaci sowie Timon Maurer im Kajak und Manfred Pallinger im Canadier dabei.

Das K2-Boot der Lehacis hat sich Mitte der vergangenen Saison gebildet, nachdem Viktoria Schwarz wegen ihrer Schwangerschaft ausgestiegen war. Ihr Son Ben Vito kam am 29. Dezember in Linz zur Welt, die 37-Jährige trainiert mittlerweile wieder. „Ich muss schauen, wie es mir die nächsten Wochen dabei geht. Bis zur WM im August ist ja noch Zeit“, berichtete Schwarz der APA – Austria Presse Agentur. Ein angestrebter Wiedereinstieg der dreifachen Olympia-Teilnehmerin in der vorolympischen Saison in einem der Boote würde wohl einen Leistungstest voraussetzen.

Einen solchen internationaler Art erhalten die aktuellen ÖKV-Boote in Szeged. Die Konkurrenzen in der ungarischen Kanu-Hochburg sind freilich extrem stark besetzt, da dort etliche Nationen ihre internen Ausscheidungen für EM und WM ausfahren. „Das wird für uns schwerer als die WM“, sagte Ana Roxana Lehaci im APA-Gespräch. „Wir tasten uns erst heran, damit wir von Monat zu Monat eine bessere Zeit fahren. Wir arbeiten auf jeden Fall step by step auf die Olympia-Quali im August hin.“ Sechs Plätze werden bei den Weltmeisterschaften für die Spiele 2024 vergeben.

Dass es da im K2 mit dem Paris-Ticket über die olympischen 500 m schon klappt, wäre eher überraschend. Zwar lief die Saisonvorbereitung gut, aber nur die 32-jährige Ana Roxana kann wirklich professionell trainieren. Schwester Adriana besucht die vorletzte Klasse eines Leistungs-Sport-Borg, die 18-Jährige wird in einem Jahr zur Matura antreten. Da könnte es freilich sein, dass der Matura-Termin mit der europäischen Restplatz-Regatta am 8./9. Mai erneut in Szeged kollidiert. Diesmal jedenfalls gehen die Lehacis dort ohne Druck hinein. Ana Lehaci: „Wir müssen nicht gleich abliefern.“

In Poznan werden die beiden zudem den nicht-olympischen 200er im Programm haben, nur in Szeged treten die Geschwister auch im Vierer mit Cornelia Hepp und Verena Leichtenmüller an. Beide sind derzeit ebenfalls keine Profis, das Boot soll in Richtung 2028 aufgebaut werden. „Ob ich da dann noch dabei sein werde, mache ich komplett davon abhängig, ob der Vierer funktioniert“, erklärte Ana Roxana Lehaci. Ein weitaus kurzfristiger Fokus liegt auf den European Games: „Wir schauen, dass wir dort und dann bei der WM unsere besten Rennen herausholen.“

Ähnliches hat Maurer vor. Der 22-jährige U23-Europameister 2022 sieht sich in der Vorbereitung wieder einen Schritt weiter gekommen, einen internationalen 500-m-Sieg in Mailand hat er heuer schon in der Tasche. „Ich glaube, ich bin ein bisschen stärker als letztes Jahr“, sagte der EM-Fünfte über 500 m. Bei der EM will der Wiener auch heuer wieder aufzeigen, und natürlich geht auch er auf die Olympia-Qualifikation los. Ob es schon über die WM klappen könnte, werde er nach Szeged wissen. „Das ist mein heuer erstes großes Rennen, aber nicht der Saisonhöhepunkt.“