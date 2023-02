OÖ-Talent feiert Weltcup-Comeback

Vor vier Monaten zerstörte ein Bandscheibenvorfall die Hoffnungen auf einen Start von Julia Mühlbacher beim Weltcup-Auftakt der Skispringerinnen.

Nun gibt die 18-jährige Oberösterreicherin am Freitag (16) und am Samstag (9) in Hinzenbach ihr Comenback auf der großen Bühne. Zuletzt durfte sie im März 2022 Weltcup-Luft schnuppern.

Die Form und das Selbstvertrauen passen nach Bronze bei der Junioren-WM in Whistler (CAN) jedenfalls. „Das bedeutet mir so unendlich viel“, meinte sie nach ihrem langen Weg zurück.

Weltcup-Gesamtsiegerin Sara Marita Kramer lässt den Heimbewerb dagegen aus, trainiert weiterhin.