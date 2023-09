OÖ-Unterstützung für großen Wurf

Bei der Heim-WM 2023 in Wien verpassten die österreichischen 3×3-Basketballer eine Medaille, scheiterten Matthias Linortner und Co. im Viertelfinale am späteren Weltmeister Serbien.

„Wir haben in dieser Saison vielfach gezeigt, dass wir an der Weltspitze dran sind. Um die großen Kaliber dann auch tatsächlich zu schlagen, haben wir aber stets einen oder zwei Fehler zu viel begangen“, analysierte OÖ-Edel-shooter Linortner, der ab Dienstag bei der EM in Jerusalem (ISR) mit dem rot-weiß-roten Team die nächste Chance auf Edelmetall hat.

„Harte Gruppe“ wartet

In der Gruppenphase wartet am Mittwoch (16.55 MESZ) zum Auftakt gleich einmal Serbien, ehe es wenig später gegen den Geheimfavoriten und Gastgeber Israel (18.45) geht. „Wir haben eine harte Gruppe und unser Ziel ist es, diese zu überstehen und ins Viertelfinale einzuziehen“, betonte Enis Murati.

Der Ex-Gmunden-Kapitän wechselte erst kürzlich zum 3×3-Basketball, wodurch das Nationalteam ein zusätzliches Ass im Ärmel hat. „In den beiden Turnieren, die er gespielt hat, hat er immer wieder seine individuelle Qualität als Scorer und seine guten Basketballinstinkte aufblitzen lassen. Er hat mit Sicherheit das Potenzial, ein absoluter 3×3-Weltklassespieler zu werden“, bestätigte Linortner.