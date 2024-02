Paris (Olympische Spiele) oder Rom (EM), Hauptsache, dabei

Erstmals seit Jahren ist Österreichs Leichtathletik-Mehrkampfelite vollzählig und gesund bei einem Wettkampf vertreten. Bei den Staatsmeisterschaften am Wochenende auf der Linzer Gugl werden neben heimischen Medaillen auch wertvolle Punkte zur Qualifikation für zwei heuer anstehende Großereignisse vergeben.

Das wäre zum einen die Leichtathletik-Europameisterschaft vom 7. bis 12. Juni in Rom, zum anderen die XXXIII. Olympischen Sommerspiele vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris.

Für einen der jeweils 24 Startplätze für die Mehrkämpferinnen werden zumindest 4450 Punkte nötig sein, die zusätzlichen Zähler für die Staatsmeisterschaft könnten sogar den Ausschlag geben, meinte OÖLV-Präsident Roland Werthner.

In die Wertung kommen jeweils die besten beiden Wettkämpfe der letzten eineinhalb Jahre vor den Spielen, ein Hallen-Mehrkampf ist dabei möglich.

Die besten Aussichten auf einen Startplatz in Paris und Rom hat bislang Sarah Lagger nach ihrem Vorjahressieg im Siebenkampf in Polen. Lagger, derzeit auf Platz 18 im Quali-Ranking für Rom und 20. für Paris, sollte ein weiterer guter Wettkampf genügen.

Deren zwei brauchen hingegen noch die Welserin Ivona Dadic, die nach langer Verletzungspause wieder fit ist und aktuell in Schweden trainiert. Auch Verena Mayer wird noch zwei Topresultate brauchen. Vor zwei Wochen in Aubiere (FRA) gelangen ihr 4370 Zähler, in Linz am Wochenende kann die 38. der Quali-Rangliste hoffentlich noch zulegen.

Als „Wundertüte“ erwies sich bislang Isabel Posch, die Lustenauerin gewann im Vorjahr die Universiade in Chendu (CHN). Die starke Hürdenläuferin und Weitspringerin rangiert auf Platz 24 für Paris.

Bei den Herren wird der Scharnsteiner Leo Lasch nach längerer Zeit wieder in der Halle antreten, Favorit auf den Mehrkampftitel in der Allgemeinen Klasse ist der Vorarlberger Daniel Bertschler.

Mit insgesamt 17 Athleten geht die TGW Zehnkampf-Union in die Bewerbe, in der U20-Klasse (Simon Hmmer) und der U18 (Julius Rudorfer) stellt Österreichs erfolgreichster Leichtathletikverein auch die Favoriten.

Die Wettkämpfe in der Sporthalle auf der Linzer Gugl beginnen am Samstag (12 Uhr) mit dem Siebenkampf der Männer, die Frauen sind am Sonntag ab 10.20 im Fünfkampf gefordert.

Von Andy Hörhager