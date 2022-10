Patrick Söllinger zum TopTalent 2022 gekürt

Sieg beim TopTalent 2022, Matura und dann der endgültige Sprung in den Profi-Kader der Steinbach Black Wings Linz — so lautete im Sommer der Plan von Patrick Söllinger. Ersteres hat der 18-Jährige schon einmal geschafft.

Bei der großen Gala im Kundenforum der VKB-Bank wurde der Verteidiger bei der 28. Auflage zum Nachfolger von Golf-Ass Florian Schweighofer gekürt. „Das bedeutet mir sehr viel, eine tolle Errungenschaft“, freute sich Söllinger.

Er verwies in einem spannenden Rennen um den Sieg mit 26.949 Stimmen Judoka Tanzila Muntsurova (22.222) und Stockschütze Andreas Scharrer (21.152) auf die Plätze. Insgesamt wurde für die 15 nominierten TopTalente 210.965 Mal online und mittels Stimmzetteln gevotet.

Olympia-Helden unter den Gratulanten

Zeit zum Feiern bleibt Söllinger übrigens wenig. Nach den beiden Auswärtsspielen am Wochenende darf er wohl am Mittwoch (17.30) im Heimmatch gegen Vorarlberg wieder für die Black Wings am Eis stehen.

Die Laudatio bei der Gala hielt Sport-Landesrat Markus Achleitner, als Gratulanten stellten sich unter anderem die Bronze-Medaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Tokio — Diskus-Star Lukas Weißhaidinger und Judoka Shamil Borchashvili — ein.