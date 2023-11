Perfekter Zeitpunkt für Premiere

LASK-Kicker Ivan Ljubic trifft am Sonntag auf seinen Ex-Klub Sturm

Die Raiffeisen-Arena ist in dieser Saison zu einer echten Festung geworden. Noch kein Heimspiel des LASK in dieser Spielzeit ging verloren, dazu blieb man in den letzten fünf Liga-Duellen ohne Gegentreffer.

Geht es nach den Athletikern, soll das auch am Sonntag bein Duell gegen Tabellenführer Sturm Graz so sein.

„Dass Sturm Graz ein gute Mannschaft ist, stellen sie regelmäßig unter Beweis“, weiß Trainer Thomas Sageder und ergänzte: „Aber wir haben auch vor diesem Gegner keine Angst. Wenn wir unsere Tugenden und Verhaltensweisen auf den Platz bringen, ist speziell zu Hause etwas möglich.“

Ein besonders Duell

Das sieht auch Mittelfeldspieler Ivan Ljubic so. Im Sommer wechselte der 27-Jährige von der Mur an die Donau und blickt voller Vorfreude auf das Duell gegen seinen Ex-Klub: „Wir müssen die hohe Intensität mithalten und Fehler vermeiden. Darauf wartet Sturm.“

Nach Anlaufschwierigkeiten zu Beginn der Saison hat sich Ljubic zuletzt in der Stammformation etabliert. Die letzten sechs Pflichtspiele durfte der Rechtsfuß vom Start weg spielen. Ein Tor gelang ihm dabei aber noch nicht. Gegen den Ex-Klub wäre wohl der perfekte Zeitpunkt für die Torpremiere im LASK-Trikot. „Auf jeden Fall, das wäre Natürlich eine schöne Sache.“

Von Christian Baumberger