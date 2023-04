„Platz eins psychologischer Vorteil“

Showdown: Murati will mit Wien vor Ex-Team Gmunden in die Play-offs

Während Enis Murati seit zwei Jahren für den BC Vienna Körbe wirft, leben seine Frau und die beiden Töchter (3, 6 Jahre) weiterhin in Gmunden.

Am Samstag (17.30) kehrt der 34-Jährige mit dem Meister zum womöglich nicht letzten brisanten Duell in dieser Basketball-Saison zurück an den Traunsee. „Es würde dem Herzen guttun, nach dem Grunddurchgang auf Platz eins zu stehen, weil wir uns belohnen würden“, schmunzelte Murati. Diesen haben allerdings vor der letzten Superliga-Runde punktegleich die Swans Gmunden inne.

Lesen Sie auch

Druck gehört dazu

Das heißt, der Sieger im Raiffeisen Sportpark geht als Erster in die Play-offs (ab 23. April). „Man hat damit nicht nur den Heimvorteil bis ins Finale, sondern auch einen psychologischen Vorteil“, betonte Murati, der ganz klar die Marschrichtung vorgibt: „Wir wollen Meister werden.“

Es wäre sein dritter Triumph in Folge (2020/21 mit Gmunden, 2021/22 mit Vienna). Dass Supercup und Cup an die Swans gingen, erhöhte den Druck in der Bundeshauptstadt, aber: „Damit musst du umgehen können“, meinte Murati, der regelmäßig Kontakt mit Swans- Coach Anton Mirolybov und Kapitän Daniel Friedrich hat. „In den Tagen vor den direkten Duellen herrscht aber Funkstille.“

Muratis Vertrag in Wien läuft aus, über die Zukunft will er sich aber erst nach dem Play-off konkrete Gedanken machen. Fix sei nur: „Ich werde weiterspielen.“

Die Flyers Wels, die zeitgleich in St. Pölten zu Gast sind, werden interessiert nach Gmunden schauen. Als Viertplatzierter würden sie in einem möglichen Semifinale auf den Grunddurchgangssieger treffen.

Von Tobias Hörtenhuber