Play-off-Paarungen in der HLA fixiert: Schwaz fordert Linz

Das vergangene Wochenende markierte das Ende des HLA Meisterliga-Grunddurchganges mit einem packenden 22. Spieltag.

Dabei sicherte sich der HC Hard den Sieg im Grunddurchgang und verdrängte den Langzeit-Spitzenreiter Sparkasse Schwaz Handball Tirol im letzten Moment noch von der Spitze. Nun geht es in die HLA Play-offs.

Mittels Pick-Round konnten die Top drei des Grunddurchgangs ihren Viertelfinal-Gegner aus den Teams von Platz 5-8 wählen. Daraus resultierten folgende Paarungen: ALPLA HC Hard vs. SC kelag Ferlach, Sparkasse Schwaz Handball Tirol vs. HC Linz AG, BT Füchse Auto Pichler vs. HC Fivers WAT Margareten und UHK Krems vs. Bregenz Handball.

Gespielt wird im Modus „Best of Three“, wobei das jeweils besser platzierte Team aus dem Grunddurchgang zum Auftakt und in einem etwaigen Entscheidungsspiel Heimrecht besitzt. Alle maximal 21 Partien des Play-offs werden von den TV-Partnern ORF (Krems gegen Bregenz am 28. April und Linz gegen Schwaz am 30. April) und krone.tv (sechs Spiele exklusiv) sowie Streaming-Partner fan.at (alle Spiele live) gezeigt. Der Auftakt erfolgt am 26. April.

Schwaz wählte Linz

Als Zweitem des Grunddurchganges fiel die Wahl von Sparkasse Schwaz Handball Tirol auf den HC Linz AG. Sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde des Grunddurchgangs konnten die Tiroler Adler jeweils über einen 33:27-Sieg jubeln. Im Viertelfinale ist dieses Aufeinandertreffen eine Premiere.

Christoph Jauernik von Schwaz Handball Tirol baut auf die Heimstärke seiner Mannschaft: „Ein Sieg zum Auftakt ist sehr wichtig. Wir haben ein Heimspiel, sind auch sehr zuversichtlich, dass wir das gewinnen werden. Wir werden eine volle Halle haben, wir haben zuhause bisher nur gute Leistungen gebracht. Von daher ist dieser Heimvorteil viel wert, um gleich mit einem Erfolg in das zweite Spiel zu gehen.”

Christian Kislinger, Kapitän der Linzer: „Wir haben es leider nach der Weihnachtspause nicht geschafft, uns eine gute Ausgangslage für die Play-offs zu erspielen. Die Spiele heuer waren leider nur phasenweise ganz gut, jedoch konnten wir das nie über 60 Minuten durchziehen und so treffen wir eben auf Schwaz, die bis jetzt eine beachtliche Saison spielen. Wichtig wird sein, dass wir uns jetzt auf uns konzentrieren und als Team noch enger zusammenrücken. Wir haben die Qualität in der Mannschaft, dass wir auch Schwaz schlagen können. Bis zum Viertelfinale werden wir hart an uns arbeiten, den Gegner genau analysieren und alles auf das Parkett bringen, um ins Halb finale vorzurücken!“