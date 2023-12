Podestplätze für Ulbing und Karl im Snowboard-Weltcup

Vize-Weltmeisterin Daniela Ulbing und Benjamin Karl haben am Donnerstag beim Weltcup-Auftakt der Alpin-Snowboarder in Carezza Podestplätze geschafft. Die Kärntnerin unterlag erst im Finale des Parallel-Riesentorlaufs nach einem Fehler im oberen Teil der Deutschen Ramona Hofmeister und wurde Zweite. Olympiasieger Karl fuhr in Italien auf Platz drei. Es gewann Lokalmatador Maurizio Bormolini. Am Samstag folgt in Cortina d’Ampezzo ein weiterer Riesentorlauf.

„Ich bin sehr froh, mit einem Podium in die Saison zu starten. Ein zweiter Platz ist super, daran möchte ich in Cortina anschließen“, sagte Ulbing, bedauerte aber ihr „blödes Missgeschick“ im Finale. Dennoch habe sie sich auf dem schwierigen Hand sehr wohl gefühlt.

Lesen Sie auch

Der dreifache Carezza-Sieger Karl musste sich im Halbfinale Edwin Coratti (ITA) geschlagen geben, im kleinen Finale behielt der Osttiroler aber gegen den Schweizer Gian Casanova die Oberhand. „Es war ein sehr schwieriges Rennen, aber mein Material passt zu 100 Prozent, das gibt Sicherheit“, sagte Karl und drückte seine Vorfreude auf das kommende Nachtrennen in Cortina aus.

Die anderen ÖSV-Teilnehmer schieden allesamt früh aus. Vorjahressieger Andreas Prommegger, Gesamtweltcupgewinner Fabian Obmann und Alexander Payer scheiterten in der ersten K.o.-Runde. Auch Sabine Schöffmann erwischte es im Achtelfinale, Claudia Riegler bereits in der Qualifikation.