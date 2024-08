Pol Espargaro pilotierte die „neue“ KTM auf Rang neun

Während MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia am Samstag den Sprint zum Großen Preis von Österreich gewonnen und damit (punktegleich mit Jorge Martin/2.) die WM-Führung übernommen hat, nutzte KTM den Lauf auch, um zu testen.

Denn beim Heimspiel im Kalender ging Pol Espargaro – seit Jahresbeginn einer der Testfahrer des österreichischen Herstellers – zusätzlich mit einer Wildcard an den Start. Damit waren insgesamt fünf Piloten auf einer KTM im Einsatz.

Bei der Maschine, die von Espargaro pilotiert wird, handelt es sich um eine Weiterentwicklung des 2024er-Motorrads, wie es derzeit von Brad Binder und Jack Miller im Werksteam sowie von Pedro Acosta und Augusto Fernandez im Tech3-Team gefahren wird.

„In einigen Bereichen sieht das neue Motorrad vielversprechend aus, um in Zukunft auch von den anderen gefahren werden zu können. Einige der Dinge sind mit bloßem Auge sichtbar, andere nicht“, wird Espargaro von „Motorsport-Total“ zitiert.

Im Vorfeld des Grand-Prix-Wochenendes in Spielberg hatte Espargaro mit der Weiterentwicklung der RC 16 über 350 Runden auf dem Red Bull Ring absolviert. Über die Änderungen hüllte man sich bei den Innviertlern natürlich in Schweigen: „Die wichtigste Veränderung ist eine, die man von außen nicht sehen kann“, so Espargaro kryptisch.

Im Sprint am Samstag belegte Espargaro jedenfalls Rang neun und war damit drittbeste KTM hinter Jack Miller (5.) und Brad Binder (7.) und noch vor Pedro Acosta (10.). Augusto Fernandez sah die Zielflagge nicht.