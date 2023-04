Polcanova startete in Bangkok mit zwei Siegen

Die aktuell zweifache Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova ist am Dienstag bei einem Star-Contender-Turnier in Bangkok im Mixed und Doppel ins Viertelfinale eingezogen.

Gemeinsam mit Robert Gardos besiegte das Linz AG Froschberg-Ass in einem auch für die Olympia-Qualifikation bedeutenden Match die Singapur-Qualifikanten Wong Xin/Pang Jew 3:1, zusammen mit der Rumänin Bernadette Szocz ließ sie topgesetzt der US-slowakischen Paarung Lily Zhang/Barbora Balazova auch nur einen Satz.

Lesen Sie auch

Im Einzel schied Gardos in der ersten Runde gegen den Südkoreaner An Jae-huyn mit 2:3 aus, Polcanova beginnt am Mittwoch gegen die Italienerin Giorgia Piccolin.