Polen bewirbt sich um Sommerspiele 2036

Polen will die Olympischen Sommerspiele 2036 austragen. Staatspräsident Andrzej Duda gab am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Zakopane die Kandidatur für das Großevent in 13 Jahren bekannt.

Bisher haben Indonesien und Mexiko ihre Bewerbung offiziell angekündigt. Polen hat in diesem Sommer die European Games mit Bewerben in 29 Sportarten bzw. Disziplinen durchgeführt, Olympia-Gastgeber waren die Osteuropäer noch nie.

Die Sommerspiele nächstes Jahr finden in Paris statt, Los Angeles ist 2028 Gastgeber, Brisbane 2032.