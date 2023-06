PSG-Trainer Galtier: Messi verlässt Paris im Sommer

Weltmeister Lionel Messi wird Paris Saint-Germain nach dieser Saison verlassen. Wie PSG-Trainer Christophe Galtier am Donnerstag mitteilte, absolviert der Argentinier am Samstag in der letzten Ligue-1-Runde gegen Clermont, den Club des Österreichers Muhammed Cham, seine letzte Partie im Trikot der Pariser.

„Ich hatte das Privileg, den besten Spieler in der Geschichte des Fußballs zu coachen. Das wird sein letztes Match im Prinzenpark sein, und ich hoffe, er wird gebührend empfangen“, sagte Galtier. Messi kam vor zwei Jahren vom FC Barcelona zum französischen Hauptstadt-Club, mit dem er zweimal Meister wurde. In der Champions League kam für PSG in dieser Zeit allerdings jeweils im Achtelfinale das Aus.

Das frühe Scheitern in der „Königsklasse“ kreideten die PSG-Ultras vor allem Messi an, der zuletzt oft von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde. Der 35-Jährige brachte es für Paris bisher in 74 Bewerbspartien auf 32 Tore und 35 Assists.

Allein schon aufgrund dieser Bilanz verteidigte Galtier den scheidenden Weltfußballer. „Er war in dieser Saison ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, immer einsatzbereit. Ich glaube nicht, dass alle Kritik und Kommentare gerechtfertigt sind. Er war immer für die Mannschaft da“, erklärte der Trainer.

Wie es mit Messi in der kommenden Saison weitergeht, ist offen. Spekuliert wird über eine Rückkehr nach Barcelona oder ein hochdotiertes Engagement in Saudi-Arabien. Auch ein Wechsel in die Major League Soccer (MLS) soll ein Thema sein.