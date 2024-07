Puls 4 und ORF teilen sich TV-Rechte für ICE-Liga

Die ProSiebenSat.1 PULS 4-Gruppe und der ORF teilen sich in der Saison 2024/25 die TV-Rechte für die ICE Hockey League. Wie diese am Donnerstag bekanntgab, wird PULS 24 kommende Saison bis zu 29 Spiele live (sieben im Grunddurchgang, je eines pro Play-off-Spieltag) zeigen.

Auf ORF Sport + werden bis zu 21 Partien (davon zwölf im Grunddurchgang) zu sehen sein. Die entscheidenden Finalspiele werden von beiden Sendern übertragen. Zuletzt lagen die Rechte nur bei der Puls-Gruppe.

Liga-Präsident Alexander Gruber: „Eines der wichtigsten Ziele des neuen Präsidiums ist die Reichweite unseres Sportes zu erhöhen. Es ist somit umso erfreulicher, dass wir mit gleich zwei starken Partnern in die neue Saison gehen werden. Wir konnten in der stets professionellen Zusammenarbeit mit PULS 24 in den letzten vier Jahren bereits einiges zusammen aufbauen. Zudem wissen wir – durch die Übertragungen der Champions Hockey League und des Nationalteams – welch hohen Stellenwert der Eishockeysport beim ORF hat und freuen uns darauf, auch hier die nächsten Schritte gemeinsam zu setzen. Durch diese Partnerschaften und das Liga-Livestreaming können wir eine noch breitere Live-Präsenz der win2day ICE Hockey League bieten und neue Fans dazugewinnen.“