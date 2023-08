Rad-Legende auf Streif geködert

Als Profi feierte Andy Schleck vor allem beim größten und wichtigsten Radrennen der Welt herausragende Erfolge und begeisterte die Fanmassen. So wurde dem sympathischen Luxemburger, nach der Dopingsperre von Alberto Contador, 2010 der Tour-de-France-Gesamtsieg zugesprochen, zudem gewann er bei der Frankreich-Rundfahrt die Nachwuchswertung (2008, 2010), drei Etappen und wurde zwei Mal Gesamt-Zweiter (2009, 2011).

Zahlreiche Verletzungen sowie hartnäckige Knieprobleme zwangen Schleck jedoch 2014 zum frühzeitigen Karriereende, doch der heute 38-Jährige blieb dem Radsport erhalten und ist am Sonntag beim 3. Kitzbüheler Radmarathon (KRM) in einer Doppelrolle aktiv. Für das VOLKSBLATT nahm sich der KRM-Europabotschafter sowie -Starter Zeit und sprach über:

Lesen Sie auch

„Sehe enormes Potenzial“

seinen Fitnesszustand: „Ich mache regelmäßig Sport-Einheiten, die ein bis eineinhalb Stunden dauern. Ich gehe gerne Schwimmen, Laufen oder mache Workouts. Das Radfahren vermisse ich, aber für längere Ausfahrten habe ich leider einfach keine Zeit.“

seinen Weg zum KRM: „Das war ein Zufall. Kitzbühel ist für uns mit den Kindern zu einer zweiten Heimat geworden. Wir fühlen uns als Familie super wohl und verbringen den Sommerurlaub immer in den Alpen in Österreich. Anfang des Jahres hat mich der Bürgermeister bei den Hahnenkammrennen angesprochen, ob ich mir vorstellen kann, bei dem Event zu helfen. In der Folge gab es noch mehrere Gespräche, ich kann mich mit dem Konzept voll identifizieren, sehe enormes Potenzial und will helfen, den Kitzbüheler Radmarathon in den nächsten Jahren über die österreichische Landesgrenze hinaus bekannt zu machen.“

seine sportlichen Ambitionen für das Rennen: „Ich werde sicher nicht auf Sieg fahren, dafür hätte ich ein Trainingslager einlegen müssen (lacht). Ich werde mit dem Ersten losfahren aber mit dem Letzten mitfahren und für Motivation, Tipps und Tricks bereitstehen.“

seine beruflichen Tätigkeiten nach Karriereende: „2016 habe ich ein Radgeschäft in Luxemburg aufgemacht, mittlerweile habe ich schon zwei und 18 Mitarbeiter, dann bin ich bei zahlreichen Events, wie ‘Ride like a Pro’, dabei. Dann habe ich einen interessanten Radsport-Sommer hinter mir, weil ich bei der Tour de France als Markenbotschafter für Skoda (Bild u.) jeden Tag am Rad gesessen bin und dabei war. 2018 habe ich auch noch in ein Start-Up investiert, wo es um die Co2-Reduktion geht, denn ich finde es sehr wichtig, Mittel und Wege gegen den Klimawandel zu finden. Also langweilig wird mir sicher nicht, denn ich habe ja auch noch eine Frau und zwei Kinder.“

„Rasante“ Fortschritte

die Entwicklung im Radsport: „Die geht rasant voran und ich bin mittendrin (lacht). Die Fortschritte haben mehrere Gründe. So bereiten sich die Fahrer zum Beispiel in Sachen Ernährung viel professioneller vor, die Räder sind besser und sicherer geworden sowie die Globalisierung sorgt für eine enorme Leistungsdichte und dafür, dass die Zuschauerzahlen bei der Tour de France — mehr als drei Milliarden weltweit — explodierten.“

Von Daniel Gruber