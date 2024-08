Radek Vitek neuer Rückhalt für die Linzer Blau-Weißen

Fußball-Bundesliga: Tschechischer Torhüter kommt leihweise für ein Jahr von ManUnited an die Donau

Der FC Blau-Weiß Linz verstärkt sich mit Torhüter Radek Vitek. Der 20-Jährige kommt leihweise bis Ende der Saison von Manchester United nach Linz. Im Sommer 2020 wechselte der tschechische U20-Nationalteamspieler von Sigma Olmütz nach England und wurde dort von Manchester United ausgebildet.

Für das U21-Team von Manchester United bestritt er insgesamt 22 Partien in der Premiere League 2 und war in den letzten beiden Saisonvorbereitungen fixer Bestandteil des Kaders der Premier League Mannschaft.

„Mit Radek bekommen wir einen sehr talentierten jungen Torhüter, der bereits einiges an Erfahrung in England sammeln durfte und unter anderem dem Tormann-Team der Kampfmannschaft von Manchester United angehört“, so Christoph Schößwendter, Sportdirektor des FC Blau-Weiß Linz.

Und weiter: „Seine Fähigkeiten und Stärken passen sehr gut in das von uns gesuchte Profil und ich bin mir sicher, dass er eine Verstärkung werden wird und schon bald sein volles Potential abrufen wird. Einen Spieler von Manchester United zu bekommen, zeigt außerdem, dass wir als Klub einiges richtig gemacht haben und auf einem guten Weg sind“, erklärt Schößwendter.