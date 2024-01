Radsport-Sensation: Wels verpflichtete rot-weiß-roten Topfahrer

Mit dem neuen Namenssponsor Felt will das Welser Rad-Profiteam hoch hinaus. Nun gelang der erste Transfercoup für die Saison 2024: Mit Hermann Pernsteiner kommt ein World-Tour-Fahrer nach Wels, der 33-jährige war in den vergangenen sechs Jahren beim Team Bahrein-Victorious im Einsatz. Seine größten Erfolge feierte der Bergspezialist mit dem Gesamtsieg bei der Tour of Aserbeidschan 2017, einem zweiten Etappenrang beim Giro d’Italia 2020 und einem dritten Etappenplatz bei der Tour de Suisse 2021.

Auch bei der Österreich-Rundfahrt zeigte er 2018 groß auf und belegte den zweiten Platz in der Gesamtwertung.

Pernsteiner will der Continental-Equipe aus der Messestadt mit seinem Können und seiner Erfahrung zu großen Erfolgen verhelfen. Der in Niederösterreich wohnhafte Radprofi ist der prominenteste Neuzugang des Welser Teams, seine großen Saisonziele für 2024 sind UCI-Rennsiege, ein Podestplatz bei der Tour of Austria und die Teilnahme bei der Straßen-Rad-WM in Zürich.