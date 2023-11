Raimann triumphiert mit Colts bei Frankfurt-Gastspiel

Österreichs Football-Aushängeschild Bernhard Raimann hat bei seinem Europa-Heimspiel mit den Indianapolis Colts einen knappen Sieg gefeiert. Im zweiten Frankfurt-Spiel der NFL am Sonntag setzte sich das Team um den 26-jährigen Offensive Tackle vor 50.144 Zuschauern mit 10:6 (7:3) durch. Für die Colts war es der fünfte Erfolg im zehnten Saisonspiel und ein wichtiger im Kampf um die Play-offs. Die Patriots um Startrainer Bill Belichick kassierten indes die achte Niederlage.

Raimann, der erste rot-weiß-rote NFL-Spieler, der kein Kicker ist, war im Frankfurter Waldstadion ein gefragter Mann. Bereits vor Spielbeginn schrieb der Wiener Autogramme und posierte für Fotos. Außerdem durfte der in Steinbrunn im Burgenland aufgewachsene Quarterback-Beschützer, der von Familie und Freunden mit einer großen Österreich-Fahne angefeuert wurde, beim Münzwurf als einer der Teamkapitäne mitwirken. Vor den Augen der ÖFB-Stars und Football-Fans David Alaba und Marcel Sabitzer erzielten die Colts im ersten Viertel auch dank eines guten Blocks von Raimann durch Star-Runningback Jonathan Taylor den ersten und einzigen Touchdown.

Die in Deutschland sehr beliebten Patriots um Quarterback Mac Jones kamen lautstark unterstützt vom Großteil der Fans überhaupt nicht ins Spiel. In der ersten Hälfte gelang lediglich ein Fieldgoal. In den Spielunterbrechungen hielten sich die Anhänger mit musikalischen Einlagen warm, Klassiker wie „Take Me Home, Country Roads“, „Livin’ On A Prayer“ oder „Sweet Caroline“ wurden gemeinschaftlich zum Besten gegeben.

Auf dem Rasen hingegen ließen beide Teams spektakulären Football vermissen. Jones sorgte mit einer Interception in der Schlussphase für die Vorentscheidung und wurde kurz vor Ende sogar auf die Bank gesetzt. Ersatzmann Bailey Zappe unterlief das gleiche Missgeschick. Auch Colts-Quarterback Gardner Minshew war eine Interception unterlaufen.

Damit endete die heurige „International Series“ der NFL. Insgesamt fünf Spiele des Grunddurchgangs wurden außerhalb der USA ausgetragen, drei in London und zwei in Frankfurt. Eine Woche zuvor hatte Titelverteidiger Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins vor deutschem Publikum mit 21:14 gewonnen. Nächste Saison wird so wie bei der Deutschland-Premiere 2022 wieder eine Begegnung in München ausgetragen.