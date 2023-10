Rallye: Rovanperä auf nassem Asphalt eine Klasse für sich

Weltmeister Kalle Rovanperä hat am zweiten Tag der Zentraleuropa-Rallye seine Klasse auf nassem Asphalt voll ausgespielt. Der vor seinem zweiten WM-Titel stehende Toyota-Pilot distanzierte die Konkurrenz auf den sechs in Tschechien gefahrenen Sonderprüfungen am Freitag deutlich und setzte sich von Platz vier aus klar an die Spitze.

Der Finne führt nach 8 von 18 Wertungsabschnitten 36,4 Sekunden vor dem am Donnerstag vorangelegenen Belgier Thierry Neuville (Hyundai).

Lesen Sie auch

Dritter mit 47,2 Sekunden Rückstand ist Rovanperäs Teamkollege und WM-Rivale Elfyn Evans aus Wales. Der viertplatzierte Este Ott Tänak (Ford) liegt bereits eineinhalb Minuten hinter der Spitze.

Am Samstag werden vier der sechs Sonderprüfungen in Oberösterreich gefahren, die restlichen beiden in Deutschland. Am Schlusstag mit dem Finale im bayrischen Passau sind es jeweils zwei in den beiden Ländern.

Im kommenden Jahr wird die Central European Rally laut dem WRC-Kalender wieder die vorletzten Stationen der 13 Rennen umfassenden WM-Saison sein. Sie findet von 31. Oktober bis 3. November 2024 statt.