Rapid bestätigte Grüll-Abgang – LASK zog eine Option

Der SK Rapid hat am Montag den Abgang von Marco Grüll zu Werder Bremen im Sommer offiziell bestätigt. Gerüchte über den ablösefreien Transfer waren am Wochenende aufgetaucht. Der 25-jährige Stürmer ist der dritte Spieler nach Andreas Herzog (1992) und Florian Kainz (2016), der von den Grün-Weißen aus Hütteldorf zu den Grün-Weißen aus Norddeutschland wechselt. Mit Marco Friedl und Romano Schmid spielen derzeit zwei Österreicher für Werder.

Der vierfache Teamspieler Grüll, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, kam im Sommer 2021 zu Rapid und hält aktuell bei 177 Pflichtspielen und 38 Toren. „Aus Sicht von Marco Grüll ist diese Entscheidung absolut verständlich, auch wenn wir ihn natürlich sehr gerne länger bei uns im Verein gehalten hätten“, erklärte Rapids Sport-Geschäftsführer Markus Katzer, der überzeugt ist, dass der Stürmer „bis zur letzten Sekunde mit voller Kraft für uns im Einsatz sein wird“.

Lesen Sie auch

LASK zog Option auf Verteidiger

Liga-Rivale LASK hat indes die Kaufoption für Maksim Talowjerow gezogen und mit dem ukrainischen Verteidiger einen Vertrag bis Sommer 2027 abgeschlossen. Der 23-Jährige war bisher Leihspieler von Slavia Prag und hat bisher 34 Pflichtspiele für die Linzer bestritten.

Lustenau wilderte beim Lokalrivalen

Austria Lustenau wiederum hat sich für den Kampf um den Klassenerhalt mit einem brasilianischen Verteidiger verstärkt. Der Tabellenletzte gab am Montag die Verpflichtung von Matheus Lins bis Sommer 2025 bekannt. Der 22-Jährige trainiert bereits seit zwei Wochen in Lustenau mit und hat vergangene Woche die Rot-Weiß-Rot-Card erhalten.

Bis Dienstag 17.00 Uhr ist das Transferfenster in der heimischen Liga noch geöffnet. Jenes in England, Spanien, Deutschland, Italien und Frankreich schoss bereits am vergangenen Donnerstag. Den Top-Transfer in die Bundesliga tätigte bislang wenig überraschend Salzburg. Mit Hendry Blank (Borussia Dortmund) kam ein künftiger Abwehrchef zum Serienmeister.