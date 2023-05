Rapid dank 3:2-Heimsieg gegen Sturm auf Platz vier

Fußball-Rekordmeister Rapid hat im engen Rennen um den vierten Platz in der Bundesliga-Meistergruppe einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Wiener setzten sich am Sonntag in der vorletzten Runde daheim gegen Sturm Graz mit 3:2 durch und rückten auf die wegen des Europacup-Fixplatzes begehrte Position vor. Meister Red Bull Salzburg drehte einen 0:2-Rückstand im Heimspiel gegen Sechsten Austria Klagenfurt in einen 3:2-Sieg. Der LASK gewann gegen die Wiener Austria mit 3:1.

Rapid, das zuvor sieben Spiele nicht gewonnen hatte, kann in der letzten Runde selbst bei einer Niederlage im direkten Duell nicht mehr von Klagenfurt überholt werden und hat zumindest den fünften Platz sicher. Um den vierten Platz zu behalten, würden den Grün-Weißen bei zwei Punkten Vorsprung auf die Austria ein Unentschieden in Kärnten reichen. Die Austria muss, um ihre Chance zu wahren, jedenfalls das Heimspiel gegen Salzburg gewinnen und zusätzlich auf Klagenfurter Schützenhilfe hoffen.

Der Vierte der Meistergruppe spielt in der 3. Runde der Qualifikation zur Conference League. Der Fünfte kämpft in einem Play-off gegen ein Team der Qualifikationsgruppe, der Sechste geht bei der Vergabe der Europacup-Startplätze leer aus.