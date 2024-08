Rapid nach 3. Runde erster Salzburg-Verfolger

Rapid ist nach der 3. Runde der Fußball-Bundesliga der erste Verfolger des makellosen Tabellenführers Salzburg. Die Hütteldorfer feierten am Sonntag einen 2:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol und haben mit nun sieben Punkten einen Punkt Vorsprung auf das Duo Sturm Graz und Altach. Die Vorarlberger fügten dem WAC beim 2:0 die zweite Niederlage zu. Hartberg und die Wiener Austria trennten sich 1:1.

Die Steirer sind damit weiter sieglos auf Platz elf, die Austria mit vier Punkten Siebenter. Bereits am Samstag hatte Meister Sturm den Tabellenletzten Klagenfurt auswärts 2:0 besiegt, und Salzburg 1:0 beim LASK (9.) gewonnen. Der GAK (10.) und Blau-Weiß Linz (7.) trennten sich 2:2.

Lesen Sie auch

Rekordmeister Rapid gelang am Sonntag vor 15.200 Zuschauern im Allianz-Stadion gegen die zuvor punkt- und torgleiche WSG Tirol ein verdienter 2:0 (1:0)-Heimsieg. Damit glückte auch die Generalprobe vor dem Play-off-Hinspiel zur Europa League am Donnerstag (21.30 Uhr) in Portugal bei Sporting Braga. Dort gilt es sich eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase des zweitwichtigsten Europacup-Bewerbes zu schaffen.

Den Sieg gegen die Tiroler leitete Dion Beljo (42.) mit seinem vierten Pflichtspieltreffer im Dress von Grün-Weiß ein. Mit Serge-Philippe Raux-Yao (67.) traf danach ein weiterer Sommer-Zugang. Im Gegensatz zum Auftritt in der Liga in Klagenfurt (1:1) nach dem Hinspielsieg bei Trabzonspor passte diesmal auch das Ergebnis nach dem internationalen Einsatz am Donnerstag. Der von Klauß erhoffte „nächste Schritt“ wurde also gesetzt. Mit dem siebenten Sieg im achten Pflichtspiel unter seiner Führung. Die Gäste kassierten indessen im vierten Bewerbspiel unter Philipp Semlic die erste Niederlage, in der Tabelle stehen sie als Sechster noch immer gut da. Negativ ist für sie, dass mit Lennart Czyborra und Lukas Hinterseer schon vor der Pause zwei Akteure verletzt ausschieden.

Altach hat unterdessen seine anfänglichen Sorgen abgeschüttelt. Die Vorarlberger feierten mit dem 2:0 (1:0) über den WAC den zweiten Sieg in Folge und arbeiteten sich in der Tabelle auf Platz vier nach vor. Mann des Spiels war wieder einmal Gustavo Santos mit einem Doppelpack (24., 51.). Der Brasilianer traf auch im dritten Ligaspiel en suite und hält bereits bei fünf Toren. Zum ersten Mal in dieser Saison hielt Altach die „Null“, der erste Heimsieg seit 5. Dezember des Vorjahres war fixiert.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Der TSV Hartberg hat am Sonntag als letzter Club in der Bundesliga angeschrieben. Die Oststeirer holten mit einem 1:1 (1:1) im Heimspiel gegen Austria Wien den ersten Saisonpunkt und gaben den letzten Tabellenplatz an Austria Klagenfurt ab. Den frühen Rückstand durch Maurice Malone (3.) glich Patrik Mijic nach herrlicher Vorarbeit von Justin Omoregie (28.) aus, in der zweiten Hälfte vergab der TSV aber einige Chancen auf den Sieg.