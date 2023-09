RB will Titel fixieren

Die große Weltmeister-Party wird Max Verstappen in Japan noch nicht feiern, die Champagner-Korken könnten bei Red Bull in Suzuka aber trotzdem knallen.

Denn der Austro-Rennstall will sich im Rennen am Sonntag (7 Uhr MESZ/live ORF 1) zum zweiten Mal hintereinander zum besten Rennstall der Formel 1 krönen. Red Bull Racing führt in der Konstrukteurswertung mit 308 Punkten vor Mercedes und 332 vor Ferrari, insgesamt 353 Zähler sind maximal noch zu holen.

Mit einem Doppelsieg inklusive schnellster Runde würden die „Bullen“ in Japan den Titel aus eigener Kraft fixieren.

Der Kanadier Lance Stroll will trotz seines schweren Unfalls letzten Samstag in Singapur wieder in seinen Aston Martin einsteigen.