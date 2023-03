Red Bull kämpft in Melbourne gegen Australien-Fluch

Red Bull Racing will in der Formel 1 an diesem Wochenende seinen Australien-Fluch ablegen. Seit dem Erfolg von Sebastian Vettel in Melbourne im Jahr 2011 war das österreichische Team in „Down Under“ nicht mehr ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Doch bei der aktuellen Dominanz von Max Verstappen und Sergio Perez sind die Voraussetzungen für einen Erfolg diesmal bestens. Nach dem Gastspiel im Albert Park im vergangenen Jahr haben die „Bullen“ 18 von 21 Rennen gewonnen.

„Es ist immer schön, dort zu sein und Melbourne ein wenig zu erleben, auch wenn die Strecke in den vergangenen Jahren nicht gerade freundlich zu uns war“, sagte Weltmeister Verstappen, der in der WM-Wertung einen Punkt vor Jeddah-Sieger Perez in Führung liegt. Der Sieg von Vettel ist der einzige eines Red-Bull-Piloten in Australien geblieben. Verstappen selbst war in der Vorsaison wegen eines technischen Defekts ausgeschieden. „Hoffentlich können wir an diesem Wochenende ein gutes Rennen fahren“, betonte der Niederländer, der den Auftakt in Bahrain gewonnen hatte.

„Es war ein unterhaltsamer Start ins Jahr 2023, aber das wird nichts bedeuten, wenn wir unser hohes Niveau nicht halten können“, meinte der Mexikaner Perez. „Bahrain und Saudi-Arabien sind sehr unterschiedliche Strecken, und Australien wird eine weitere Herausforderung für uns und unser Auto sein. Wir haben eine großartige Pace und arbeiten hart zusammen, um sicherzustellen, dass auch unsere Zuverlässigkeit stimmt.“

Das interne Duell zwischen den beiden Red-Bull-Fahrern ist jener Aspekt der aktuellen Saison, der für den weiteren Verlauf die größte Spannung verspricht. Die anderen Teams waren im Rennanzug bisher zu weit weg, um den F1-Titelverteidiger gefährden zu können. Dieses Bild wird wohl auch der schnellste Grand Prix „jemals in Melbourne“, wie Geschäftsführer Andrew Westacott ankündigte, bestätigen. Einer der Umstände, der die Rundenzeiten drücken wird: Der Albert Park Circuit hat seine vierte DRS-Zone – zwischen den Kurven 8 und 9 – zurückerhalten.

Der langjährige Platzhirsch Mercedes sah zuletzt in Saudi-Arabien Fortschritte, die Teamchef Toto Wolff „ermutigend“ nannte. „Die Anzeichen, die wir in der Fabrik sehen, sind vielversprechend. Wir müssen jedoch einen Schritt nach dem anderen machen und werden uns zu nichts hinreißen lassen, bis wir die Performance auf der Rennstrecke in Rundenzeiten umsetzen können“, sagte der Wiener.

George Russell war in Jeddah Vierter und scheint sich im Auto bisher wohler zu fühlen als sein britischer Landsmann Lewis Hamilton. Der Siebenfach-Weltmeister hatte vor zehn Jahren in Melbourne sein Mercedes-Debüt gegeben – und hofft nun auf einen Aufwärtstrend. „Hinter Red Bull liegt das Feld eng zusammen, und kleine Abstände haben einen großen Einfluss auf die Punktevergabe. Der Abstand zur Spitze ist nach wie vor beträchtlich, und genau den möchten wir verringern“, erklärte Wolff.