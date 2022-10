Red Bull Salzburg erneut „Mannschaft des Jahres“

Österreichs „Mannschaft des Jahres“ heißt neuerlich Red Bull Salzburg. Der Fußball-Serienmeister der Männer setzte sich in der von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl mit 691 Punkten vor dem Fußball-Frauen-Nationalteam (562) und den Skisprung-Olympiasiegern (534) durch. Für die Salzburger war es der insgesamt sechste Triumph, der fünfte in der Red-Bull-Ära sowie en suite. Zum insgesamt 14. Mal ging die Trophäe an ein Fußball-Team.

Die „Bullen“ gewannen 2022 wie in den drei Jahren zuvor Meisterschaft und Cup und spielten im Februar dieses Jahres als erster heimischer Club im Champions-League-Achtelfinale. Die Ehrung als „Mannschaft des Jahres“ fand bei der Lotterien Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle statt.

Lesen Sie auch