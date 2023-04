Regen (nicht) als Spielverderber

Schon in den frühen Morgenstunden war Vorwärts Steyrs Stadionchef Rainer Mursch nach einer ersten Besichtigung des unter Wasser stehenden Rasens rasch klar: Durch den vielen Regen der letzten Tage wird die Austragung des Zweitliga-Heimspiels gegen Amstetten zur Zitterpartie.

Nach einer Kommissionierung des Platzes durch Schiedsrichter Roland Brandner kurz nach Mittag erfolgte dann die endgültige Absage. Es blieb nicht die einzige am Freitagabend und werden auch am am Samstag und Sonntag zahlreiche Partien quer durch alle Ligen dem Regen zum Opfer fallen.

Helikopter föhnte Platz

Was aber passieren kann, wenn ein Klub ein Match trotz schlechtem Geläuf unbedingt spielen will, bewies der damalige Bundesliga-Klub Pasching am 8. März 2003. Ein Mix aus Schnee und Regen hatte den Rasen im damaligen Waldstadion ebenfalls unter Wasser gesetzt.

Weil Mäzen Franz Grad das Spiel gegen die Admira (0:0) aber über die Bühne gehen lassen wollte, leitete der Unternehmer eine Rettungsaktion ein und ließ den Platz kurzerhand durch einen eigens angemieteten Hubschrauber trocken föhnen. „Speziell in den Strafräumen stand das Wasser“, erinnerte sich der Spediteur und ergänzte: „So eine Aktion wäre heute unvorstellbar.“

Von Christian Baumberger